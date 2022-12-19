Hatay - Kırıkhan'da hasar gören 5 ev mühürlendi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü tespit edilen 5 evin mühürlendiği bildirildi.

Hataylılar geceyi sokakta geçirdi. Depremin ardından, Hatay Kırıkhan Belediyesi’nin ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini kaydeden Yavuz, şuna kadar can kaybı olmadığı belirtti. Yavuz, “Kendi teknik ekibimizle beraber şu ana kadar altı evde ciddi bir hasar tespiti yaptık. Bunlardan beşini mühürledik. Bu evlerdeki aileleri kaymakamlıkla beraber başka yerlere yerleştiriyoruz” dedi. Bu arada, eprem Hatay’ın ilçelerinin yanı sıra Antep, Maraş, Osmaniye’de de hissedildi. Kırıkhan ve İskenderun’da panikleyen vatandaşlar sokağa döküldü. AA

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