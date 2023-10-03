Hatay ve Maraş’ta depremler

6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki deprem hareketliliği sürüyor. Son olarak Hatay’ın Samandağ ilçesinde ve Maraş’ın Göksun ilçesinde depremler meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre dün saat 10.25’te Samandağ’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Deprem, yerin 11.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Göksun ilçesindeki deprem de dün saat 11.52’te meydana geldi. Büyüklüğü 3.6 olan depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat Maraş depremlerinden sonra toplamda 39 bin 692 deprem çözümü yapıldığını açıkladı. Haber Merkezi

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