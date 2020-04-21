Hava kirliliği % 32 azaldı

Türkiye’nin 29 büyükşehrinde Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler, hava kirliliğini yüzde 32 azalttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye’de bulunan 29 büyükşehirde partikül madde (PM10) hava kirliliği yüzde 32 azaldı. Ülkedeki büyükşehirlerde en fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş’ta yaşandı. Hava kirliliğinin en az değiştiği şehirler ise İzmir, Muğla ve Tekirdağ oldu. İstanbul’da hava kirliliği yüzde 11 azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Koronavirüsle mücadele insan faaliyetlerinden kaynaklanan kirletici emisyonlarının azalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla tüm dünyada hava kalitesi artmaktadır. Hava kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar konusunda tüm dünyada farkındalık ve duyarlılık oluşturulması ve salgın hastalık sonrasında da hava kalitesinin iyi olması için küresel çaba gösterilmesi beklenilmektedir” dedi.