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Hava sıcaklıkları hafta sonunda artacak

21 Aralık 2021, Salı 21:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kar yağışının cuma gününden itibaren yurdu terk edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.

Yağışın yarın özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğunlaşacağının tahmin edildiğini aktaran Yavuz, "Bu bölgedeki vatandaşlarımızın yoğun kara karşı tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

Yavuz, perşembe günü ise yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde aralıklarla kar yağışının devam edeceğine işaret ederek, "Kuvvetli bir kar yağışımız yok. Orta şiddette kar yağışı yer yer etkisini gösterecek. Cuma günü ise kar yağışının Doğu Anadolu'nun güneydoğusundan ülkemizi terk etmesini bekliyoruz. Hafta sonunda ise önemli bir yağış beklememekteyiz." diye konuştu.

Hava sıcaklıkları hafta sonunda artacak

Yavuz, üç gün boyunca iç ve doğu bölgelerinde düşük gece sıcakları nedeniyle buzlanma ve don olayının etkili olacağını öngördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hafta sonunda tekrar sıcaklıkta bir artış var. Fakat iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklığın hala eksi değerlerde olmasını beklemekteyiz. Genel itibarıyla baktığımızda, ülkemizin genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında hava sıcaklığının hakim olduğunu görüyoruz. Hafta sonu ise batı bölgelerden başlayarak sıcaklığın artmasını, hafta başında da ülke genelinde mevsim normalleri civarında hava sıcaklığı görülmesini beklemekteyiz."

Yavuz, İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı ile bu gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1 derece olmasını beklediklerini söyledi.

Gelecek 3 gün boyunca gündüz sıcaklığın İstanbul'da 5-6 derece civarında olacağının tahmin edildiğini dile getiren Yavuz, "Hafta sonunda gündüz sıcaklığın 12 derecelere, gece sıcaklığının da 4-5 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkentte gece sıcaklık sıfırın altında 7 dereceye kadar düşecek

Yavuz, başkentin hava durumuna ilişkin tahminleri ise şöyle aktardı:

"Başkentte önümüzdeki bir hafta boyunca soğuk bir hava hakim. Şöyle ki, gece sıcaklık önümüzdeki 3 gün boyunca sıfırın altında 6-7 dereceler civarında merkezde. Kırsalda biraz daha düşük olabilir, sıfırın altında 10'ları ölçebiliriz. Bununla birlikte gündüz sıcaklığın 1-0 dereceler civarında seyretmesini bekliyoruz. Hafta sonunda gündüz sıcaklığın 3-4 derecelere, gece sıcaklığın sıfırın altında 3-4 dereceye kadar çıkmasını beklemekteyiz. Ankara'da önümüzdeki bir hafta boyunca önemli bir yağış beklentimiz yok. En büyük meteorolojik hadise, soğuk hava, buzlanma ve don olayı."

Yavuz, bir hafta içerisinde iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis görülebileceğini belirterek, sürücüleri buzlanma, don ve sis olayına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AA

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