Hava yurt genelinde ısınacak

Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, yarından itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı, şu anda ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Hava sıcaklığının, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlayarak artacağı, 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.