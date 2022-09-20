Havalar soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta perşembe ve cumadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

Geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından yeni haftaya serin ve yağışlı bir havayla girildi. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. İstanbul’da perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi beklenirken Ankara ve İç Anadolu’da da ayaz etkili olacak. Karadeniz’in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir. İstanbul’da perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi beklenirken Ankara ve İç Anadolu’da da ayaz etkili olacak. Karadeniz2in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir. AA

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