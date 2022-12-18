Havası en kirli üç il

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar’ın yayımladığı ‘Hayat Bir Nefes Derinden’ başlıklı raporla, hava kirliliğinin insan sağlığına, ekosisteme, iklime ve ekonomiye etkileri incelendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hava kirliliğinin sağlık sorunlarının önemli sebeplerinden biri olarak karşımıza çıktığını anlatan raporda; Washington Üniversitesi’nde bulunan Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü verilerine göre, Türkiye’de en çok ölüm ve sakatlığı bir araya getiren risk faktörleri arasında hava kirliliğinin de bulunduğu anlatılıyor. Risk sıralamasında 2009’da altıncı sırada olan hava kirliliğinin 2019’da beşinci sıraya yükselmesi dikkat çekiyor. Sözcü’nün haberine göre, TSKB raporunda, çalışmaya dahil edilen şehirler arasında ortalama NO2 konsantrasyonu en yüksek şehirlerin basında Ankara, Erzurum ve Trabzon geliyor. Haber Merkezi

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