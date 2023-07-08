Hayalet ağları deniz canlılarına zarar veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğinde hazırlanan “Hayalet Ağ Avcıları Edremit” projesi kapsamında, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip, 2021’den beri araştırma gemisi “ÇOMÜ-1” ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekip, son 2 yılda yaptıkları dalışlarda 50 dönümlük araziyi kaplayacak büyüklükte hayalet ağ çıkardı. Ege Denizi’nde gerçekleştirilen dalışlarda hayalet ağların nesli tükenmekte olan endemik türlere zarar verdiği tespit edildi. Proje koordinatörü ve ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, hayalet ağların nesli tükenmekte olan canlılara zarar vermesinin önüne geçilmesi için bilinçli avcılığın şart olduğunu vurguladı. AA

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