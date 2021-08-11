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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Helikopterle kurtarıldılar

11 Ağustos 2021, Çarşamba 16:38
Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 19 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopterle kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye transferi için 2 sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği bildirildi.

 

Helikopterlerin kısa sürede bölgeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 19 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Ayancık'a bağlı Avdullu köyünde mahsur kaldığı bildirilen yaklaşık 70 vatandaşımızın tahliyesi maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

 

AA

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