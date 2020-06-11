Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.

"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti: "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım." AA

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