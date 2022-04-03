Her şey pahalı

Siirt’te Ramazan ayı öncesi satışların durgun olduğunu belirten sebze meyve satıcısı Hasan Güneş, ‘’Her şey pahalıdır. Hiçbir şey alamıyoruz. Daha bir şey alamamışız. Sattığın şeyi de eve getiremiyorsun. Durumumuz yok ne yapalım?’’ dedi.

Siirt’te vatandaş da esnaf da artan fiyatlardan dert yanıyor. Marketteki fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Aydın Kayar da ‘’Fiyatlar biraz yüksektir. Ramazan öncesi her Ramazan olduğu gibi fiyatlar gene yükseliyor. Yani geçen seneye oranla %50 yüksektir, hatta daha fazladır. Şu an domates kilosu 15 lira, salatalık 10 lira, biber 25 lira, patlıcan 30 lira. Yiyoruz yani elimizden gelene kadar yemeye çalışıyoruz. Yani illaki bütçeden kısıyoruz. Yani yiyeceğimizden kısıyoruz.’’ dedi. AA

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