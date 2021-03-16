HES kodu kontrolü başladı

İstanbul’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok yere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu uygulamaya kondu.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlar, MEB’e bağlı resmi ve özel okullar ile birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. İstanbul’da ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü faaliyetler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere), kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde de HES kodu kontrolleri yapılıyor.

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