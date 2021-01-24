Heyelan ölümlerine dikkat

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki bir araştırmada, Türkiye’de son 90 yılda 389 ölümlü heyelanda 1343 kişinin öldüğü belirlendi.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Görüm ve doktora öğrencisi Seçkin Fidan tarafından Türkiye’deki ölümcül heyelan olaylarının tespit edilmesi için 2017’de çalışma başlatıldı. Türkiye Ölümcül Heyelan Veri Tabanı’na (FATALDOT) göre, Türkiye’de her yıl ortalama 4 ölümlü heyelan gerçekleşirken ortalama 15 kişi öldü. Heyelanların Türkiye’de doğal afet kaynaklı kayıplar arasında depremden sonra en fazla ölüme neden olan afet türü olarak ikinci sırada yer aldığı belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye’de 81 ilin 67’sinde ölümlü heyelan olayı yaşandı. Ölümlü heyelanlarda 38 olay, 336 ölüm ile Trabzon, 30 olay, 191 ölüm ile Rize, 58 olay, 85 ölüm ile İstanbul’un hem olay hem de ölüm frekansının en yüksek olduğu iller olduğu tespit edildi. Son 20 yılda heyelanların iki kat arttığını anlatan Görüm, ortalama ölümlerin de heyelan sayısıyla orantılı arttığını bildirdi.