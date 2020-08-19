Hicrî yılbaşınızı tebrik ederiz

HicrÎ 1442 yılı, dün akşam namazı vaktinin girmesiyle başladı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- Mekke’den Medine’ye Hicreti, İslâm âleminde Hicrî Takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, Hicrî Takvim’in ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının ilk günü bugün başladı. Bu yıl Muharrem ayının başladığını bildiren hilâl, ilk kez Asya Kıt’asının doğusundan itibaren görülecek. Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbelâ’da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- güzide torunları Hazreti Hüseyin Radiyallahu Anh ile şehit olanların yad edilmesi, İslâm dünyasında önemli olaylar arasında yer alıyor. Aşure Günü, Hicri yılın ilk ayı Muharremin 10’uncu gününe denk gelen 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek. AA

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