Hortum ve fırtınaların görülme sıklığı arttı

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, küresel iklim değişikliğinin Türkiye’de hortum ve benzeri fırtınaların görülme sıklığını artırdığını söyledi.

Uludağ, şunları kaydetti: “Bu yıl Konya’da, geçen yıl Ankara’da sadece çöllerde görebileceğimiz kum fırtınaları, İç Anadolu’da yarı kurak bölgelerimizde karşımıza çıkar hale geldi. Bu durum, iklim değişikliğinin çok önemli kanıtıdır. Ama aynı zamanda bizim doğal ortamı yanlış kullanmamızın da çok önemli bir sonucudur.” AA

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