Hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da enkazda kalan ve hasar gören otomobiller yediemin otoparkında sahiplerini bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı kentte, enkaz altından çıkarılan araçlar da çekicilerle alınarak otoparka taşınıyor. İl Emniyet Müdürlüğünce tahsis edilen yediemin otoparkına, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörleri vasıtasıyla getirilen araçların sahiplerine ulaşmak için polis ekipleri uğraş veriyor. Otoparktaki hurdaya dönmüş ve plakası belirlenemeyen araçların, şase numaralarından yola çıkan ekipler, bugüne kadar 100 otomobili sahibine teslim etti. Kentin farklı noktalarından kaldırılan enkazların altından güçlükle çıkartılan, çoğu zaman 2-3 parçaya ayrılan otomobillerin bir çoğunun üstünde ise depremden arta kalan molozlar bulunuyor. Zaman zaman iş makinelerinin de yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartılan araçlar, polis nezaretinde çekiciye yüklenerek, getirildiği otoparkta üst üste veya sıralı bir şekilde diziliyor. AA

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