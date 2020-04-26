Huzurevleri için yeni tedbirler alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için yeni tedbirler aldıklarını bildirdi.

Yeni Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi’ne göre, 14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele, Kovid-19 testi yapılması isteniyor. Çalışanlar, “Kovid-19 riski yoktur” ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yapmak ve “Tekrar Kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskeleri kullanmak zorunda. Genel Müdürlüğün hazırladığı rehberde, kuruluşlarda kalanların gıda tüketiminde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteniyor. Rehberde, kuruluşlarda kalan yaşlı ve engellilerin, aileleriyle sık sık görüntülü cep telefonundan görüştürülmesi de istendi. Kuruluşlardaki yaşlı veya engelliler, mümkün olduğu ölçüde tek kişilik odalara geçirildi. Mümkün olmaması durumunda, kuruluşlardaki odalar yatak başı mesafesi 2 metre olacak şekilde yeniden düzenlendi. AA

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