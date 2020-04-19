İBB’den üretim seferberliği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyadan duyurduğu destekle İBB, çiftçinin satamadığı ürününü hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Ekrem İmamoğlu’nun, “Üretim seferberliği başladı” sloganıyla müjdelediği destekle ilgili bilgi veren İBB Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Müdürü Ahmet Atalık, bu destekle, salgınla mücadele döneminde İstanbulluların gıda ihtiyacını karşılamada ve çiftçinin üretimine devam etmesini sağlamada önemli adımlar atmış olacaklarını söyledi. İmamoğlu’nun, destek sürecinde, tohum, fide, tarım ilâcı, gübre ve damla sulama gibi çiftçiye maliyet yükü olan kalemlerde hibe yapılacağını açıklayan Atalık, şöyle devam etti: “Üretimin her aşamasında çiftçiler ziraat mühendislerinden bilgi ve destek alabilecek. Çiftçi ürünü istediği gibi satabilecek, satamadığı koşulda İBB devreye girecek. Çiftçinin ürününü, hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürün de ihtiyacı olan ailelere ücretsiz dağıtılacak. Bununla çok önemli bir sosyal amaç, güçlü bir yardımlaşma sağlanmış olacak.”

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