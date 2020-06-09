İBB İnanç Masası’ndan Yeni Asya’ya ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnanç Masası’ndan İslam Özkan ve Fatma Yavuz, Yeni Asya’ya ziyarette bulundular.

Gazetemiz Yönetim Kurulu Sekreteri Sabahaddin Boyacı, Genel Müdür Ramazan Bayram, Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ve gazetemiz editörlerinden İsmail Tezer ile bir araya gelen inanç masası yetkilileri, karşılıklı fikir alış verişinde bulundular. Gayelerinin, İstanbul’da yaşayan farklı din ve mezhepten toplum kesimlerinin en temel insanî hakları olan dinî ihtiyaç ve taleplerini İBB olarak karşılamaya yönelik bir platform oluşturmak olduğunu dile getiren Özkan ve Yavuz, bunun için her kesimden kuruluşla diyaloğa geçtiklerini ifade ettiler. Bediüzzaman Said Nursî’nin “gayr-i müslimlerle ilişkiler” konusundaki orijnal fikirlerinin de paylaşılıp dile getirildiği görüşme sonrası, misafirlere Risale-i Nur’dan Münazarat, Yeni Asya Gazetesi ve broşürlerinden hediye edildi.

Okunma Sayısı: 520

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.