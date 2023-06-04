İç Anadolu'ya ve Orta Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA

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