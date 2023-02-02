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İETT otobüsü durakta bekleyen yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

02 Şubat 2023, Perşembe 21:30
İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü, kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara, ardından bir minibüse çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 yan yol Metroport AVM önünde Sefer B. yönetimindeki 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara, ardından bir minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde ölürken, Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, Cezayir uyruklu Messaouda Mariche, Fatma Oruç, Fehim Aydın ve Yeter Baygın yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rzayev'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü Sefer B, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri kaza yerinde inceleme ve araştırmalarda bulunurken, otobüsün kaldırılması için İBB tarafından çekici getirildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'dan açıklama

Bu arada, kaza yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre kazada 1 kişinin öldüğünü söyledi.

Bahadır, yolcuların, durağa doğru yaklaşan İETT otobüsünün şoförünün uyuyakaldığı yönünde beyanda bulunduklarını kaydetti.

Otobüsün önce kaldırıma çıktığını aktaran Bahadır, daha sonra bir minibüse çarparak durduğunu anlattı.

İETT'den açıklama

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) resmi hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler'de bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durak alanına girdiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre ne yazık ki 1 vatandaşımız vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup, Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahallinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği aktarılan açıklamada, yaşanan kazadan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera görüntülerinde, kontrolden çıkan İETT otobüsünün durağa yaklaşırken önce bazı yolculara çarptığı, diğer yolcuların bu sırada panikle kaçıştığı ve otobüsün bir minibüse çarparak durabildiği görüldü.

AA

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