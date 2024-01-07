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8 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

İETT otobüsü yön tabelası direğine çarptı: 8 kişi yaralandı

07 Ocak 2024, Pazar 17:00
İstanbul Esenyurt'ta, İETT otobüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu yaralanan şoför ile araçtaki 7 yolcu hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan "HT29" hat numaralı Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken 7 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan yolcular ile şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Büyükçekmece istikametinde yoğunluk oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaza anı kameraya yansıdı

Bu arada, kaza anı otobüsün içindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde, yan yoldaki otobüsün önüne aniden hafif ticari aracın çıkması, sürücünün manevra yapması ve yön tabelası direğine çarpması yer alıyor.

AA

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