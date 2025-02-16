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17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Iğdır’da ekmeğe zam

16 Şubat 2025, Pazar 17:00
Iğdır’da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmek 10 liradan satılacak. Gelen zamma vatandaşlar tepki gösterirken fırıncılarsa maliyetlerin arttığını, ekmek fiyatlarının düşük kaldığını belirtti.

Fırıncı Enver Ebren, “Şu anda ekmek 9 liraydı 10 lira oldu, 200 gram ekmek zarar ediyor şu anda. İstanbul’da ekmek 15 - 20 lira olmuş, unun torbası bin 50 lira olmuş. Unun boşaltması bir çuval 10 liraya boşaltıyorlar. Herkes zaten 10 lira veriyor bozuk para yok ki. Bana doğal gaz 40 bin elektrik 20 bin gelmiş şartlar çok zor. Hayat şartları zor” dedi.

Haber Merkezi

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