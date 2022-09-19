Ihlara Vadisi'ndeki balon turu hasreti sona erdi

Kapadokya ile özdeşleşen balon turları, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından Aksaray'da yeniden başladı.

Nevşehir ve Kayseri'de yapılan balon turlarında yeni rota Aksaray'a çevrilirken, dünyaca ünlü Ihlara Vadisi, Hasandağı ve Belisırma ile Selime Peri bacaları balon turlarında büyük ilgi görüyor.

İstanbul'dan gelen bir grup ile balon uçuşunu başlatan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ihlara kanyonunun gizli kalan güzelliğinin, Hasandağı'nın ihtişamının, Selime Katedrali'nin ve peri bacalarının eşsiz güzelliğinin bir arada görüldüğünü söyledi.

Vali Aydoğdu, 8 balon firmasının Aksaray'da uçuş için izin aldığını belirterek, "Aksaray'da birden fazla uçuş noktası ve gezi güzergahının belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Aksaray'ın keşfedilmeyi bekleyen turizm bölgelerinde balon turlarına katılan turistler hayran kalıyor. Bu noktada özellikle 2023'ten itibaren düzenli balon turları ile uçuşların artmasını bekliyoruz." dedi.

Ihlara'da düzenli uçuşlar önümüzdeki yıl başlıyor

Aksaray'da balon turlarının daha önce başladığını ancak salgın nedeniyle uçuşlara ara verildiğini hatırlatan Aydoğdu, "İstanbul'dan gelen misafirlerimizle Ihlara Vadisi'nde uçuşlarımızı başlattık. Kapadokya bölgesinde Nevşehir'de, Aksaray Ihlara ile Kayseri'de uçuşlar devam ediyor. Aksaray'da gelecek yıl daha düzenli bir şekilde Ihlara'dan uçuşlar yapılacak. Burada gerçekten çok güzel bir manzara var. Buranın diğer uçuş alanlarından farkı şu, dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Ihlara Vadisi üzerinden balon ile seyahat ediyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Bu farklılığı herkesin görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sıcak Hava Balon Pilotu Süleyman Karakaya da hava şartlarının balon uçuşlarında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Hava atmosferi burada mükemmel ve 3-4 kilometrelik bir güzergahta Selime Katedrali'ne doğru uçuyoruz. Kalkış yapılan noktadan vadi içinden çıkıldığında rüzgar bizi 'S' çizerek Selime Katedrali'ne doğru götürüyor. Dünyanın hiçbir yerinde 'S' seklinde uçuş sağlayan bir yer yok. Bu da uçuşumuzun daha uzun olmasını sağlıyor ve daha cazip hale getiriyor." ifadesini kullandı.