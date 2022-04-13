İhtiyaç sahiplerine 1.5 liradan pide

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Fırıncılar Odası’nın yaptığı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ekmekte indirim kampanyasına pide fırınları da dahil edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, indirimle 2 lira 25 kuruş olan pide, uygulamadan yararlanan vatandaşlar için 1,5 lira oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yararlanan ihtiyaç sahibi 126 bin vatandaşı kapsayan kampanya, günlük 5 ekmek olacak şekilde aylık 150 ekmekte uygulanarak aile ekonomisine destek sağlıyor. Sadece Ramazan ayı ile sınırlı olmayan kampanya, fırınlar ve pidecilerin gönüllülüğü üzerinden yıl boyu devam edecek. AA

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