İhtiyaç sahiplerine günlük yemek ikramı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde faaliyet gösteren Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazanda her gün ihtiyaç sahibi 1500 kişinin evine sıcak yemek götürüyor.

Dernek Başkanı Ahmet Doğan, Ramazan ayı boyunca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan engelli, yetim ve ihtiyaç sahibi 1500 kişiye günlük sıcak yemek dağıtacaklarını söyledi. Ramazanın ilk iki günü 1200 kişilik yemek dağıttıklarını belirten Doğan bugünden itibaren sayıyı 1500’e çıkarttıklarını ifade etti. Hayırseverlerin destekleriyle yemek dağıtımını Ramazan sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Doğan, “Bize desteklerini esirgemeyen tüm hayırsever insanlardan Allah razı olsun. Bizler onların sayesinde bu insanlarımıza günlük sıcak yemek verebiliyoruz. Ramazanın ilk günü bin 200 kişiye yemek dağıtımı yaptık. Ancak ihtiyaç sahibi insanların çok olduğunu görünce bugünden itibaren aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bin 500 kişilik sıcak yemeklerimizi gönüllülerimizle beraber evlerine götüreceğiz.” dedi.