İki ilde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar bir gün tatil edilmiştir.” denildi. Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
AA