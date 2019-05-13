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13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İlgi gören grafiti çalışması

13 Mayıs 2019, Pazartesi 10:01
İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca trafik düzeni ve güvenliği bakımından kara yolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla her yıl kutlanan "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla grafiti çalışması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün öncülüğünde Beşiktaş Levent Caddesi'nde, trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatılan merkezi yerde grafiti sanatçıları Hasan Alveroğlu ile Muhammed Soydaş, yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek amacıyla grafiti çalışması yaptı.

Merkezi noktalardaki yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek ve trafik kazalarının azalması amacıyla gece yapılan çalışmayı birçok kişi de dikkatle izledi.

Kara yollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı özellikteki çalışmayı, iki grafiti sanatçısı yaklaşık iki saatte tamamladı.

Kırmızı, beyaz ve siyah renklerin yer aldığı çalışma, sürücü ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlandı.

Çalışmanın sosyal medya, televizyon kanalları ve gazetelerde etkin olarak kullanılacağı bildirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Grafiti çalışması sürücüler ve yayalardan ilgi gördü, bazı kişiler de bu alanda fotoğraf çektirdi.

Trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 40 azaldı

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle son dönemde yürütülen “Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyaları ve kara yollarındaki yoğun trafik denetimleri sayesinde 2019’un ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazası yüzde 33, trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 40, yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 oranında azaldı.

Bakanlık, yürüttüğü kampanyalar ve aldığı tedbirlerle gelecek aylarda hedeflerinin üzerine çıkmayı planlıyor.

AA

Etiketler: trafik kazası
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