Ilısu Barajı’ndan büyük katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’in, enerji üretimine başladığı geçen yıl 19 Mayıs’tan bugüne kadar 2,8 milyar kilowatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

DSİ’den yapılan açıklamada, söz konusu baraj ve HES’in ilk türbininin geçen yıl 19 Mayıs’ta devreye alındığı belirtildi. İlk etapta 200 megavat kurulu gücündeki türbinin üretime başladığı kaydedilen açıklamada, söz konusu barajın temelden yüksekliği, maksimum göl hacmi ve gövde hacmiyle Atatürk Barajından sonra Türkiye’nin 2’nci büyük barajı olduğu ifade edildi. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, açıklamada, barajın, sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olduğunu vurgulayarak, “Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, enerji üretimine başladığı geçen yıl 19 Mayıs’tan bugüne kadar 2,8 milyar kilowatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira katkı sağlandı.” ifadesini kullandı. Ankara - aa AA

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