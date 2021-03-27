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27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İlkbaharda kara kış

27 Mart 2021, Cumartesi 19:53
Bazı illerimiz ilkbaharda yoğun kar yağışı ile tanıştı. Erzurum, Kars ve Ağrı başta olmak üzere çok sayıda il ilkbaharda kara kışı yaşıyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı’da etkili olan kar ve tipi yaşamayı zorlaştırıyor. Erzurum’da gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İlkbaharın ilk ayı olan Martta karla kaplanan şehrin tarihî yapılarında da güzel manzaralar oluştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürütüyor. Ayrıca, kar ve tipi sebebiyle Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Kars kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.      

Ardahan

Ardahan’da da kar hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen şehrin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oldu. Sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.      

Kars

Kars’ta da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İki gündür aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Kar ve tipi sebebiyle vatandaşlar ile sürücülerin zor anlar yaşadığı şehirde, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.      

Ağrı

Ağrı’da da kar ulaşımda aksamalara yol açtı. Şehirde aralıklarla etkili olan kar sebebiyle belediye ve karayolları ekipleri çalışma başlattı. Beyaza bürünen şehir, drone ile de görüntülendi.           

4 ilde 569 yerleşim biriminin yolu kapandı       

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri’de hava şartları sebebiyle 569 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.      

Bitlis

Bitlis’te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.           

Muş

Muş’ta ise iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü anlattı. Beyaza bürünen şehirde, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.      

Hakkari

HakkÂri’de de dünden bu yana aralıklarla etkili olan ve şehri beyaza bürüyen kar, ulaşımda aksamalara sebep oldu.  İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 28 mezra yolunu açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de şehir merkezinde kar küreme çalışması yürüttü.

Etiketler: ilkbahar, kış
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