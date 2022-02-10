İmamdan sıcak çay

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel Köyü’nün imamı, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan vatandaşlara çay ve bisküvi ikramında bulundu.

Çay-Karaadilli karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, köy imamı Adem Eser, mahsur kalan araçların içerisinde bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çay ve bisküvi dağıttı. Tırların ve araçların hep sırada olduğunu, aç susuz olduklarını düşündüğünü belirten Eser, “Termosa çayı koydum, bisküvi aldım, Allah rızası için yola çıktım, sıcak çay içsinler diye düşündüm.” dedi. AA

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