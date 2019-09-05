'İmamoğlu, ihtiyaç fazlası kiralanan arabaları Yenikapı'da sergiliyor' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracın İstanbul Yenikapı Meydanı'nda toplandığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce açıklayacağı vaadinde bulunduğu ve AK Parti döneminde ihtiyaç olmadığı halde kiralandığı belirtilen yüzlerce aracın İstanbul Yenikapı Meydanı'nda toplandığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi. İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı" ifadelerine yer verdi.



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