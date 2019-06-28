İmamoğlu: Köprü trafiği için bazı önlemler alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan ve toplam 52 gün sürmesi beklenen çalışmaya değindi ve "Bazı önlemler alacağız. Bakanlığa da bazı tavsiyelerimiz olacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, “Köprülerdeki tadilat nedeniyle kent genelinde yoğun bir trafik sorunu yaşanıyor. Bugünün konusu bu olacak" dedi.
İmamoğlu şöyle devam etti:
"Trafiği hafifletmek için neler yapabiliriz masaya yatıracağız. Çalışmayı başlatan Ulaştırma Bakanlığına da bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Bunu acil olarak gündemimize aldık.”