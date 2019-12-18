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19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İmara aykırı yapılara yıkım talimatı

18 Aralık 2019, Çarşamba 17:15
Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yakından takip ettiği kaçak yapılarla mücadele konusunda Muğla’nın ardından İzmir’de de yoğun bir çalışma dönemi içine girildiği belirtildi.

İzmir’de İmar Barışı kapsamında 400 bine yakın vatandaşın Yapı Kayıt Belgesi aldığının belirtildiği açıklamada, Bornova’nın yüzde 15,5, Buca’nın yüzde 10,8, Karabağlar’ın ise yüzde 7,8 ile bu konuda şu ana kadar en çok belge alan ilçeler olduğu kaydedildi. İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin bine yakın Yapı Kayıt Belgesini, mevzuata uygun olmaması nedeniyle iptal ettiğinin bildirildiği açıklamada, belge iptallerinin ağırlıklı olarak yapıların 31 Aralık 2017 tarihi sonrası yapılmış olmasından kaynaklandığı vurgulandı. Öte yandan, Çeşme’den yapılan 20 bin 448 Yapı Kayıt Belgesi başvurusuyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, İzmir’de Çeşme’nin ardından Urla’da da benzeri bir çalışmanın yürütüleceği bildirildi.

AA

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