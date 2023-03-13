''İnşaatta yatıyoruz, hala çadırımız yok''

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 34 gün geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Hatay’a giderek, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Akşener’e İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez eşlik etti. Her şeyini kaybettiğini söyleyen depremzede kadın, “İnşaatta yatıyoruz, çadırımız yok” dedi. Depremde evinin herhangi bir hasar almadığını belirten bir depremzede, “Bütün bu depremlerde evimizde hiçbir şey yıkıntıya uğramadı ne eşyalarımızda ne kolonlarda ne duvarlarda. Ben o günden bu yana evimizde kalabiliyorum. Önce hasarsız dendi sonra çevre iklimden gelip bütün mahalleye, bütün binalara orta hasar verilmiş. Tek tük hasarsız verilmiş. Şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çevre iklimdekiler de söyledi güçlendirmeyle uğraşılmayacakmış” dedi. Hatay - anka

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