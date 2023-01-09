İş yerlerine su tasarrufu çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul barajlarındaki suyun önceki gün 1,4 milyon metreküp daha azaldığını belirterek, “Kritik seviyeye yaklaşıyoruz. Özellikle İstanbul’daki şirketlerimizi su tasarrufuna çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, “Bilinçli tüketimle iş yerlerimizde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi’ olalım” dedi. AA

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