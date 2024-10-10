İşçiler yaralı halde buldu

İzmir’de ayağı kırılan bir geyik organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sığındı.

Fabrikadaki işçilerin durumun bildirmesi üzerine yaralı geyik, tedavi edilmek üzere görevliler tarafından götürüldü. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın bahçesinde yürümekte güçlük çeken geyikle karşılaşan işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, geyiği uyuşturarak yakaladı. Sol ön ayağında kırık olduğu belirlenen geyik, tedavisi için barınağa götürüldü. AA

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.