İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var!

Ordu'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün fındık bahçesine devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Ulubey ilçesinden Altınordu yönüne giden Mehmet Orun yönetimindeki 52 TA 487 plakalı minibüs, Dedeli Mahallesi mevkisinde yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrildi. Kazada, sürücü Orun ile araçta bulunan 6 inşaat işçisi yaralandı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla fındık bahçesinden çıkarılan yararlılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA

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