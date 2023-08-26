İSKİ’den “su tasarrufu” çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) “Silivri Atıksu ve Yağmursuyu Yatırımları” programı düzenlendi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, programda, ilçedeki eksik, yetersiz atık su ve yağmur suyu altyapısını yeniden inşa ederek, halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik projeler yaptıklarını söyledi. İlçede yeni kurulan yerleşim yerlerinde atık su ve yağmur suyu hattı ihtiyacı bulunduğunu, mevcut yerleşim yerlerinde ise fosseptik kullanımının devam ettiğini dile getiren Başa, bölgede yaptıkları çalışmalarla 187 kilometrenin üzerinde atık su altyapısını tamamlamış olduklarını aktardı.

Avrupa yakası ciddi tehdit altında

İklim krizi ve kuraklık konularına değinen Başa, “İklim açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Gerçekten bölgemiz yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında.” dedi. Başa, su yönetimini en iyi şekilde uygulayıp, vatandaşları susuz bırakmamak adına İSKİ olarak bütün tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade ede etti. Başa, “Bu noktada biz özellikle Avrupa Yakası’ndaki hemşehrilerimizden başlattığımız su tasarrufu kampanyalarına destek olmalarını, suyu daha dikkatli kullanmalarını ve bu zor süreçte İSKİ’ye yardımcı olmalarını istirham ediyorum” diye konuştu.