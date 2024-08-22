İSKİ’den tasarruflu su aparatı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ‘Damlaya Damlaya Gelecek Olur’, ‘Damlaya Damlaya Yaşam Olur’ ve ‘Damlaya Damlaya Umut Olur’ sloganlarıyla başlattığı Su Protokolü Kampanyası ile su tasarrufunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen su aparatı (perlatör) dağıtımına başlandı. İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, abonelerin su tasarruf aparatlarını almaları için Su Protokolü Kampanyasına katılmaları gerekiyor. Su protokolüne iski.istanbul adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor. Musluk başlıklarına takılan perlatörler, suyun akışını düzenleyerek su tüketimini azaltmada büyük katkı sağlıyor. Aparat, suyun akışını havayla karıştırarak kullanım miktarını azaltırken, su basıncını da koruyor. Böylece aboneler, musluk başlıklarına takılan perlatörler sayesinde yüzde 40 oranında tasarruf sağlayabiliyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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