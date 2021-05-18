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19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İSKİ, İstanbul'un suyunu koruyor

18 Mayıs 2021, Salı 19:00
İstanbul’da suyun bugününü yöneten, geleceğini planlayan İSKİ, bir yandan da kayıp-kaçak oranını düşürmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranı ortalaması yüzde 50’lere yaklaşırken İstanbul’da 2019 yılında yüzde 22,31 olan kayıp-kaçak oranı, yapılan çalışmalarla 2020 yılında 20,68’e geriledi. 2019-2020 yılları arasındaki yüzde 1,63’lük fark, İstanbul’un 6 günlük suyuna karşılık geliyor. Başka bir karşılaştırma ise 9 milyon 600 bin metreküp kapasiteye sahip Elmalı Barajı’nın iki katı, 17 milyon 420 bin metreküp kapasiteli Kazandere Barajı’nın tamamı kadar su kurtarılmış oluyor. İSKİ kayıp-kaçak oranlarını düşürmek adına birçok çalışma gerçekleştirdi. Bunlardan bir kısmı şu şekilde; İstanbul’un her iki yakasında, sadece su kayıp-kaçağı ile mücadele etmek amacıyla Avrupa ve Asya Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Müdürlükleri kuruldu. Melen Suyunu Avrupa Yakası’na ulaştıran Salacak – Sarayburnu Boğaz Geçiş Hattı’nda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

AA

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