Isparta’da yine elektrik kesildi

Isparta’nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası yine elektrik kesintilerine sebep oldu.

Elektrik tellerinde biriken kar sebebiyle kopmalar meydana geldiğinden şehir merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor. Isparta’daki kesinti sebebiyle çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi. Isparta’da Şubat ayında da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası özel sektöre teslim edilen elektrik dağıtımı hizmetindeki denetimsizlik ve ihmaller zinciri şehirdeki birçok bölgede elektrik kesintilerine yol açmış, yurttaşlar kışın ortasında karanlığa gömülerek, gazsız kalmıştı. Ancak kar yağışı sonrası şehirde bir kez daha elektrik kesintileri başladı. Haber Merkezi

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