İsrail Filistin’de 2 bin zeytin ağacını söktü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 bin zeytin ağacını yerinden söktü.

Çözüm işgalin sona ermesiyle başlar

Mahmud Abbas: BM'den ümidi kesmek üzereyiz Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria’da Selfit kentinin batısındaki El-Avarid bölgesine baskın düzenledi. Bölgeyi “kapalı askeri alan” ilan eden İsrail güçleri, yaklaşık 2 bin zeytin ağacını yerinden söktü ve yüzlerce dönümlük alana kimyasal ilaç püskürttü. Kökünden söktükleri bazı zeytin ağaçlarını çalan, bazılarını da kesen İsrail güçleri, zeytin, üzüm ve badem fidanlarına kimyasal ilaç sıktı. AA

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