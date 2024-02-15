İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi. Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgarların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi. AA

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