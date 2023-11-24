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24 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı

24 Kasım 2023, Cuma 15:36
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yarın fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

İBB ekipleri kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinin X sosyal medya hesabından da fırtına uyarısında bulunularak, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.

Merkezin açıklamasında da yarın bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA

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