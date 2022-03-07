İstanbul’a yeniden kar geliyor

Meteoroloji’nin son verilerine göre hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve yağışlı hava Türkiye’yi etkisi altına alacak. İstanbul’da da yeniden kar yağışı yeniden görülecek.

İstanbul’da Ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı geri dönüyor. Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakent İstanbul’da kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün orta ve uzun vadeli tahmin haritasında da sıcaklıkların hafta başından bu yana düşeceği görülüyor. İstanbul’da Perşembe günü sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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