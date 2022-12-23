İstanbul - Beşiktaş'ta restoranın balkonu çöktü: 4 kişi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta deniz kenarındaki bir restoranın iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yerlerinden sökülen tente direkleri, iskelenin denize çökmesine neden oldu.

Bu sırada o bölümde yemek yiyen bazı müşteriler denize düştü. Restoran çalışanları ve diğer müşteriler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, çevrede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Çalışmalar tamamlandı

Beşiktaş'ta iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı deniz kenarındaki restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sona erdi.

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restorandaki iskelenin çökmesinin ardından iş yeri personeli temizlik çalışması yaptı.

Restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından caddede tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

Tadilat çalışması sırasında aykırılık tespit edildiği öğrenildi

Öte yandan, iskelesi çöken restoranın ekim ayında el değiştirdiği, yeni sahiplerinin restoranda tadilat çalışması başlattığı belirlendi.

Belediye ekiplerince, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit edildiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi.