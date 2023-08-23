İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, Türkeli Feneri açıklarında bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşadığı aktarıldı. Arızanın ardından kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörlerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı." bilgisine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.