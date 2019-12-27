"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

27 Aralık 2019, Cuma 15:48
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kurtarıldı.

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi. 

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 kişilik mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisinin, saat 12.00'de makine arızası sinyali vererek, 12.13'te Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptığı belirtildi.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. 

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. "

İstanbul Valiliği, gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 16.00'da deniz trafiğine açılmasının planlandığını bildirdi.

 

AA

Okunma Sayısı: 27
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'de 11 günde 86 sivil öldü

    Meteoroloji yurt genelini uyardı

    TFF: VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmaz

    TOGG, 'Türkiye'nin Otomobili'ni tanıtıyor

    Hindistan'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    'Sığınma isteyen Uygurları geri yollamayacağız'

    Kazakistan’da feci kaza: Ulusal yas ilan edildi

    Sözcü gazetesine ilişkin davada kararlar açıklandı

    Elazığ'da 12 artçı sarsıntı daha gözlemlendi

    Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster

    Et, süt ve yumurta lüks mü?

    Kanal İstanbul'un maliyeti 2-3 katına çıkabilir

    AİHM kararlarına saygılı olunmalı

    Belçika’da başörtüsü yeniden yasak

    Sığınmacılar adaletsizlikten kaçıyor

    Karadeniz’de ‘kuraklık’ alarmı

    88.700 bin red, 9.600 kabul

    Asgari ücret belli oldu

    Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalar

    'Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İdlib ve Libya
    Genel

    Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster
    Süleyman KÖSMENE

    Matematik ve geometri hangi isme dayanıyor?
    Genel

    88.700 bin red, 9.600 kabul
    Faruk ÇAKIR

    Diyanet’e mesaj
    Genel

    AİHM kararlarına saygılı olunmalı
    Risale-i Nur'dan

    Dua bir ibadettir, dünyevî gayeler birer vakittir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin imtihanı
    Genel

    Kanal İstanbul'un maliyeti 2-3 katına çıkabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.