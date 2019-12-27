İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kurtarıldı.

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi. Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı. İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 kişilik mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisinin, saat 12.00'de makine arızası sinyali vererek, 12.13'te Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptığı belirtildi. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. " İstanbul Valiliği, gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 16.00'da deniz trafiğine açılmasının planlandığını bildirdi. AA

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