İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sis sebebiyle askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Hava muhalefeti nedeniyle Küçüksu-İstinye Hattı, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Geliş Hattı, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı ve Çengelköy-İstinye Hattı'nda ikinci bir duyuruya kadar seferler yapılamayacak. AA

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